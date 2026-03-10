Размер шрифта
В Иране рассказали о ситуации с продовольствием на фоне ударов США и Израиля

Кабмин: Иран обеспечен продуктами и лекарствами, несмотря на удары США и Израиля
Rouzbeh Fouladi/Global Look Press via ZUMA Press

Правительство Ирана приняло должные меры для бесперебойного обеспечения граждан товарами первой необходимости, несмотря на удары США и Израиля по стране, дефицита продовольствия и лекарств нет. Об этом заявила представитель иранского правительства Фатеме Мохаджерани, передает агентство IRNA.

«В настоящее время нет проблем с наличием основных продуктов. Дефицита товаров первой необходимости и медикаментов не наблюдается», — сказала Мохаджерани.

Чиновник также рассказала, что с начала конфликта большое количество больничных коек в северных провинциях Ирана были заняты пациентами, обратившимися за помощью. Тем не менее, вся инфраструктура готова, медицинские университеты находятся в полной готовности и хорошо предоставляют свои услуги, добавила представитель кабмина.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана.

В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

Ранее Азербайджан направил гуманитарную помощь в Иран.

 
