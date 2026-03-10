Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Спорт

Пловца-паралимпийца пожизненно отстранили от Игр за изнасилование партнерши

Пловца-паралимпийца Грисволда пожизненно отстранили от Игр за изнасилование
Kenjiro Matsuo/AFLO/Global Look Press

Пловца-паралимпийца из США Роберта Грисволда пожизненно отстранили от Игр за изнасилование партнерши, передает Mash на спорте.

Расследование продолжалось несколько лет. Грисволд, который с детства болен церебральным параличом, надругался над девушкой с аутизмом во время соревнований в Токио.

22 января стало известно о том, что бывшему защитнику казанского «Рубина» Карлосу Самбрано и игрокам сборной Перу Мигелю Трауко и Серхио Пенью были выдвинуты обвинения по делу об изнасиловании.

По данным заявления, девушка была знакома с Карлосом Самбрано. После совместного ужина она с подругой была приглашена в место проживания команды, где позже появились еще двое футболистов. После чего в отношении нее были совершены насильственные действия сексуального характера.

Ранее экс-игрока сборной Португалии обвинили в изнасиловании.

 
Теперь вы знаете
Когда вас не смогут сократить на работе и на что рассчитывать, если это все-таки случится? Разбор
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!