Пловца-паралимпийца пожизненно отстранили от Игр за изнасилование партнерши

Пловца-паралимпийца из США Роберта Грисволда пожизненно отстранили от Игр за изнасилование партнерши, передает Mash на спорте.

Расследование продолжалось несколько лет. Грисволд, который с детства болен церебральным параличом, надругался над девушкой с аутизмом во время соревнований в Токио.

22 января стало известно о том, что бывшему защитнику казанского «Рубина» Карлосу Самбрано и игрокам сборной Перу Мигелю Трауко и Серхио Пенью были выдвинуты обвинения по делу об изнасиловании.

По данным заявления, девушка была знакома с Карлосом Самбрано. После совместного ужина она с подругой была приглашена в место проживания команды, где позже появились еще двое футболистов. После чего в отношении нее были совершены насильственные действия сексуального характера.

Ранее экс-игрока сборной Португалии обвинили в изнасиловании.