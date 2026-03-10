Размер шрифта
Треть владельцев МСП рассматривают закрытие или продажу бизнеса из-за налогов и ставок

«Ведомости»: треть малого бизнеса в РФ задумалась о закрытии или продаже
Евгений Биятов/РИА Новости

Почти каждый третий предприниматель в России задумался о закрытии бизнеса или его продаже. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на результаты совместного исследования ФОМа (фонд «Общественное мнение») и НИУ ВШЭ (Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»).

Согласно результатам исследования, о закрытии или продаже своего дела задумывается 31% представителей малого бизнеса. В опросе участвуют одни и те же респонденты — более 700 индивидуальных предпринимателей и владельцев компаний малого бизнеса. Анкетирование проводится среди них с 2021 года, последнее проходило с 20 января по 19 февраля 2026 года.

Отмечается, что 52% респондентов уверены, что положение их дела ухудшится, улучшений ожидают только 12% предпринимателей. Для сравнения, в первом квартале 2022 года оптимистично были настроены не менее 20% респондентов, пессимистами, напротив, являлись 38%. Кроме того, доля предпринимателей, находящихся в режиме выживания, по итогам четвертого квартала 2025 года достигла 39%, что является максимумом за пять лет.

10 марта Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) опубликовал исследование, согласно которому в начале весны 2026 года российская экономика оказалась в одном шаге от стагфляции.

Согласно докладу ЦМАКП, темпы роста потребительских цен остаются высокими, несмотря на замедление инфляции.

Эксперты отмечают, что стагнация наблюдается в большинстве гражданских отраслей российской экономики. Прибыль предприятий также стремительно сокращается. Проблемы наблюдаются в сферах машиностроения и оборудования, а также в других важных отраслях.

Ранее стало известно, что в России может стать меньше людей, заявляющих об ухудшении финансового положения.

 
