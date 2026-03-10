Размер шрифта
В Челябинске воспитатель частного детсада применяла силу к малолетней воспитаннице

В Челябинске мать ребенка обвинила воспитательницу в избиении дочери
Maksim Konstantinov/Global Look Press

Жительница Челябинска обвинила воспитателей детсада в избиении ее дочери. Об этом она рассказала «Агентству чрезвычайных новостей».

Алина, которой не исполнилось и двух лет, посещала частный детский сад на улице 40-летия Победы, пока ее мама не обратила внимания на изменения в поведении дочери и синяки на ее спине. Девочка стала бояться людей, пряталась, когда дома включали музыку, а если ее просили что-то не делать, начинала бить себя по губам и ногам.

В конце прошлой неделе мать Алины связалась с ее воспитателем. До сих пор к женщине не было претензий, но она якобы созналась, что ударила ребенка «по инерции», а затем отказалась от своих слов. Также родительница получила доступ к записи камере видеонаблюдения, на которой слышны громкие звуки, похожие на крики детей. В учреждении их назвали звуками открывающейся двери и окна. Сейчас женщина хочет понять, сказалось ли произошедшее на психике дочери, в ближайшее время свое заключение должен дать врач.

Прокуратура Челябинской области проводит проверку, в ходе которой будет дана оценка соблюдению прав несовершеннолетних на безопасное пребывание в образовательной организации. При наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования, заключили в ведомстве.

Ранее в Иркутской области суд взыскал полмиллиона рублей в пользу ребенка, пострадавшего от рук воспитательницы.

 
