СМИ рассказали о послании Зеленского к миру

NYT: Зеленский поездкой в Донбасс хочет вернуть внимание к Украине
Telegram-канал Zelenskiy / Official

Президент Украины Владимир Зеленский на фоне войны на Ближнем Востоке пытается донести послание миру, что Киев готов помочь в борьбе с иранскими беспилотниками, но при этом сам нуждается в помощи. Об этом пишет газета The New York Times.

В материале отмечается, что в феврале была четвертая годовщина начала российско-украинского конфликта и велись трехсторонние мирные переговоры, из-за чего все внимание было приковано к Украине, но теперь все внимание переключилось на войну в Иране.

«Зеленский пытается донести свою точку зрения. И его послание миру заключается в том, что Украина готова помочь с помощью беспилотников на Ближнем Востоке, но также и в том, что Украина по-прежнему нуждается в помощи», — приводятся в статье слова журналистки NYT Ким Баркер, освещающей события на Украине.

По ее словам, Зеленский хочет ясно дать понять, что не собирается поддаваться давлению, обменивать Донбасс и заключать сделку с президентом РФ Владимиром Путиным.

9 марта украинский президент сообщил, что трехсторонняя встреча по урегулированию конфликта на Украине откладывается из-за ситуации вокруг Ирана.

Ранее Зеленский заявил, что 11 стран — соседей Ирана запросили у Украины помощь.

 
