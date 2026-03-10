В МВД назвали самый распространенный предлог, используемый мошенниками

Одним из самых распространенных предлогов для мошеннической атаки является «замена домофона». Об этом сообщила киберполиция России в Telegram-канале.

В ведомстве рассказали, что мошенники сообщают о планируемой модернизации оборудования, для чего необходимо «привязать ключи» или «внести жильцов в новую систему». Далее поступает просьба продиктовать код из СМС для подтверждения.

В киберполиции подчеркнули, что предлог может показаться банальным, но схема стабильно работает «за счет своей бытовой правдоподобности».

Гражданам рекомендуют сохранить в телефоне официальные контакты своей управляющей компании и проверять всю информацию по известному номеру. Там также добавили, что коды из СМС не имеют никакого отношения к домофонам и их нельзя никому передавать.

Накануне сообщалось, что пенсионерка из Хабаровска потеряла 6,2 млн рублей из-за мошеннической схемы с заменой домофона.

Ранее россиян предупредили о риске ошибочных блокировок при снятии денег.