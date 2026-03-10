Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Общество

В МВД назвали самый распространенный предлог, используемый мошенниками

МВД: популярной схемой среди мошенников стала «замена домофона»
Shutterstock/FOTODOM

Одним из самых распространенных предлогов для мошеннической атаки является «замена домофона». Об этом сообщила киберполиция России в Telegram-канале.

В ведомстве рассказали, что мошенники сообщают о планируемой модернизации оборудования, для чего необходимо «привязать ключи» или «внести жильцов в новую систему». Далее поступает просьба продиктовать код из СМС для подтверждения.

В киберполиции подчеркнули, что предлог может показаться банальным, но схема стабильно работает «за счет своей бытовой правдоподобности».

Гражданам рекомендуют сохранить в телефоне официальные контакты своей управляющей компании и проверять всю информацию по известному номеру. Там также добавили, что коды из СМС не имеют никакого отношения к домофонам и их нельзя никому передавать.

Накануне сообщалось, что пенсионерка из Хабаровска потеряла 6,2 млн рублей из-за мошеннической схемы с заменой домофона.

Ранее россиян предупредили о риске ошибочных блокировок при снятии денег.

 
Теперь вы знаете
Когда вас не смогут сократить на работе и на что рассчитывать, если это все-таки случится? Разбор
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!