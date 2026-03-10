Путин поздравил Александра Зацепина и заявил о его неповторимом почерке

Президент России Владимир Путин поздравил композитора Александра Зацепина с юбилеем. Его обращение опубликовано на сайте Кремля.

10 марта Зацепину исполнилось 100 лет. Путин назвал его талантливым композитором, который создал множество ярких произведений в самых разных жанрах. К примеру, в симфонической и эстрадной музыке, а также в мелодиях к кино и мультфильмам.

Путин добавил, что во всех своих работах Зацепину удалось сохранить свой неповторимый почерк.

«Сотрудничество с Вами открыло путь к успеху многим исполнителям, а Ваши песни стали их «визитными карточками», — поделился президент.

Зацепин написал музыку к таким проектам, как «Операция «Ы» и другие приключения Шурика», «Кавказская пленница», «Бриллиантовая рука», «12 стульев», «Иван Васильевич меняет профессию» и «Не может быть!». В 2003-м он удостоился звания народного артиста России за большие заслуги в области искусства.

Зацепин рассказывал, что проведет свой юбилей на сцене. Он выступит 19 марта 2026-го в Кремлевском дворце.

Ранее Зацепин анонсировал мюзиклы по фильму Гайдая.