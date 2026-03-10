Размер шрифта
Минобороны России обеспечило связь группировки «Восток» для наступления

ВС России развернули комплекты спутниковой связи в зоне действия «Востока»
Константин Михальчевский/РИА «Новости»

Специалисты Вооруженных сил России по налаживанию связи развернули комплекты спутниковой коммуникации отечественного производства в зоне действия группировки войск «Восток». Об этом сообщило министерство обороны России.

Уточняется, что специалистами было выбрано место, которое позволило бы скрытно установить комплект связи. Они развернули аппаратуру комплекта спутниковой связи, а также провели его маскировку. По словам механика с позывным Спайщик, спутниковая тарелка обеспечивает связь между подразделениями и командованием.

5 марта президент РФ Владимир Путин в ходе мероприятия по случаю Международного женского дня заявил, что использование неподконтрольных России видов связи в зоне проведения специальной военной операции (СВО) опасно для личного состава.

18 февраля министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максут Шадаев заявил, что власти пока не планируют ограничивать работу Telegram в зоне проведения СВО. Он отметил, что в перспективе рассчитывает на переход военных на отечественные сервисы.

Ранее в зоне СВО раскритиковали идею заблокировать Telegram.

 
