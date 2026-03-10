В парламенте Ирана заявили об отсутствии стремления к прекращению огня

Галибаф: Иран не пойдет на прекращение огня, пока не преподаст урок нападавшим

Иран не согласится на прекращение огня, пока США и Израиль не усвоят урок. Об этом заявил спикер иранского парламента Мохаммад-Багер Галибаф в соцсети X.

«Мы категорически не стремимся к прекращению огня. Убеждены, что агрессора надо ударить по лицу, чтобы он усвоил урок и не никогда более не думал об агрессии в отношении дорого Ирана», — написал Галибаф.

По его словам, Тегеран намерен выйти из круга «война-переговоры-перемирие и затем снова война».

9 марта президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что Тегеран готов к деэскалации напряженности, если территории соседних стран не будут использованы для атак на республику.

После этого замглавы МИД Исламской Республики Казем Гариб Абади сообщил, что некоторые страны, включая Россию, Китай и Францию, обратились к стране по поводу прекращения огня. Он подчеркнул, что для Ирана первым условием прекращения огня являются гарантии того, что агрессия не повторится.

Ранее эксперт Геранмайе заявил, что в войне с Ираном США не добьются решающей победы.