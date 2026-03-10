На Западе указали на необычно низкий уровень запасов газа в ЕС после зимы

Запасы газа в Евросоюзе (ЕС) истощились до необычно низкого уровня после холодной зимы 2026 года. Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на источник.

«Одна из проблем заключается в том, что запасы газа в ЕС после холодной зимы этого года истощились до необычно низкого уровня», — говорится в публикации.

В статье подчеркивается отсутствие гарантий того, что трейдер решатся на пополнение запасов предстоящим летом. По данным издания, ЕС может инициировать совместные экстренные закупки и установить ограничения цен.

Президент России Владимир Путин в ходе совещания по ситуации на рынке нефти и газа заявил, что конкуренция за поставщиков энергоресурсов в мире обостряется в связи с эскалацией на Ближнем Востоке.

На этом же совещании Путин предложил России не ждать, пока Европа «демонстративно захлопнет дверь» в вопросе поставок энергоносителей. Президент напомнил, что страны ЕС в апреле планируют ввести дополнительные ограничения на покупку российских нефти и газа. В связи с этим он поручил правительству РФ оценить возможность и целесообразность прекращения поставок сырья в Евросоюз уже сейчас, чтобы переориентировать поставки на более интересные направления.

Ранее в Чехии оценили наполненность газохранилища на 17%.