В «Акроне» заявили, что могли обыграть «Спартак»

Главный тренер «Акрона» Заур Тедеев после матча 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против московского «Спартака» в беседе с корреспондентом «Газеты.Ru» заявил, что его команда была близка к тому, чтобы увезти с «Лукойл Арены» три очка.

«Работа тренера такова, что надо принимать любую ситуацию. Нет другого выбора, кроме как становиться сильнее и лучше. Тренер должен быть спокойным, смотреть, где можно быть лучше, верить в команду до конца. Нас остается только двигаться дальше, мы провели хорошую игру и действительно были близки к тому, чтобы добиться результата», — заявил Тедеев.

Встреча проходила в Москве на стадионе «Лукойл Арена» и завершилась победой «Спартака» со счетом 4:3. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию.

После этой игры «Спартак» набрал 35 очков и сохранил шестое место в турнирной таблице РПЛ. «Акрон» с 21 очком остается на десятой строчке.

Ранее в «Акроне» объяснили, почему не стали менять травмированного вратаря.