В Европе рухнули цены на газ

ICE: цены на газ в Европе упали на 13%

Цены на газ в Европе упали на открытии торгов на британской бирже ICE упали на 13%. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на данные торговой площадки.

Так, апрельский фьючерс торговался на уровне $589 за тысячу кубометров на фоне сообщений о прекращении военного конфликта на Ближнем Востоке, связанных с заявлениями президента США Дональда Трампа, которые уже вернули стоимость барреля нефти к уровню ниже $100.

До этого агентство Reuters сообщало, что внезапное прекращение экспорта СПГ (сжиженный природный газ) из Катара (второго по величине экспортера в мире в 2025 году) привело к резкому росту цен на природный газ на 50% по сравнению с уровнем прошлого года в Европе и Азии.

2 марта военные действия в Иране спровоцировали скачок спотовых цен на газ в Европе на десятки процентов. Дополнительным фактором, подтолкнувшим цены вверх, стало сообщение о приостановке в связи с военными атаками производства СПГ на заводе Ras Laffan, принадлежащем катарской государственной компании QatarEnergy.

