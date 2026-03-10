Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Бизнес

В Европе рухнули цены на газ

ICE: цены на газ в Европе упали на 13%
Shutterstock

Цены на газ в Европе упали на открытии торгов на британской бирже ICE упали на 13%. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на данные торговой площадки.

Так, апрельский фьючерс торговался на уровне $589 за тысячу кубометров на фоне сообщений о прекращении военного конфликта на Ближнем Востоке, связанных с заявлениями президента США Дональда Трампа, которые уже вернули стоимость барреля нефти к уровню ниже $100.

До этого агентство Reuters сообщало, что внезапное прекращение экспорта СПГ (сжиженный природный газ) из Катара (второго по величине экспортера в мире в 2025 году) привело к резкому росту цен на природный газ на 50% по сравнению с уровнем прошлого года в Европе и Азии.

2 марта военные действия в Иране спровоцировали скачок спотовых цен на газ в Европе на десятки процентов. Дополнительным фактором, подтолкнувшим цены вверх, стало сообщение о приостановке в связи с военными атаками производства СПГ на заводе Ras Laffan, принадлежащем катарской государственной компании QatarEnergy.

Ранее Путин рассказал, готова ли Россия работать с Европой в вопросе поставок нефти и газа.

 
Теперь вы знаете
Когда вас не смогут сократить на работе и на что рассчитывать, если это все-таки случится? Разбор
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!