Двое приятелей украли из пункта выдачи заказы на 14,5 млн рублей

В Петербурге задержали двух мужчин, укравших товары из ПВЗ на 14,5 млн рублей

В Петербурге полиция задержала двоих мужчин, подозреваемых в краже товаров из двух пунктов выдачи заказов на Московском проспекте. Об этом сообщает ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Инцидент произошел 8 марта. Злоумышленники похитили товары из пунктов выдачи маркетплейса по Московскому проспекту. Общая стоимость похищенного составила почти 15 млн рублей.

Грабители погрузили коробки в автомобиль и собирались скрыться, но оперативники уголовного розыска задержали их с поличным. В отношении подозреваемых — уроженцев одного из государств Закавказья — возбуждено уголовное дело о краже в особо крупном размере, им грозит до 10 лет лишения свободы. Задержанные находятся под стражей, полиция проверяет их причастность к аналогичным преступлениям.

До этого двое школьников пытались ограбить пункт выдачи заказов в Липецке. Подростков задержали, в отношении несовершеннолетних возбуждено уголовное дело о покушении на грабеж, совершенный группой лиц. Им грозит до семи лет лишения свободы.

Ранее в Улан-Удэ сотрудница ограбила пункт выдачи, чтобы сделать подарки друзьям.

 
