В США усомнились в словах Трама о скором завершении конфликта в Иране

Несмотря на заявления президента США Дональда Трампа о скором окончании конфликта с Ираном, признаков краха общественных институтов в стране пока не наблюдается. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источник, знакомый с ходом кампании, и на иностранного дипломата, который занимается Ираном.

«Признаков серьезных разногласий или краха общественных институтов в Тегеране нет, заявили знакомый с ходом военной кампании источник и иностранный дипломат, отвечающий за Иран. Цель режима, по-видимому, состоит в том, чтобы удержаться у власти, последствия войны не станут ощутимыми и не вынудят Трампа пойти на уступки, сказал дипломат», – пишет издание.

9 марта Трамп заявил, что операция США против Ирана «практически завершена», так как у Тегеран больше не осталось военно-морского флота, средств связи и военно-воздушных сил. Президент Ирана Масуд Пезешкиан подчеркнул, что Тегеран готов к деэскалации ситуации в странах Ближнем Востоке в случае, если территории соседних стран не будут использоваться для атак на Иран.

При этом глава Пентагона Пит Хегсет подчеркнул, что война с Ираном «только начинается», и Тегеран в конечном итоге капитулирует. 6 марта Трамп также заявил, что война завершится «безоговорочной капитуляцией» Ирана. Пезешкиан назвал заявления о капитуляции грезами США.

Ранее в WSJ усомнились, что США смогут победить Иран.