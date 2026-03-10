Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Политика

В Госдуме увидели признаки подготовки ВС России к новой операции в зоне СВО

Гурулев: обстановка в зоне СВО наводит на мысль, что ВС РФ к чему-то готовятся
Владимир Федоренко/РИА Новости

Ситуация в зоне проведения специальной военной операции (СВО) наводит на мысль, что российские войска к чему-то готовятся. Такое мнение высказал депутат Государственной думы Андрей Гурулев в интервью порталу Chita.ru.

По его словам, к такому выводу его привело замедление темпов продвижения Вооруженных сил России. Парламентарий предположил, что, возможно, российское командование готовит новую операцию, собирает для этого материальные средства.

Накануне президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора со своим американским коллегой Дональдом Трампом отметил успешное продвижение Вооруженных сил РФ в зоне проведения специальной военной операции.

9 марта президент Украины Владимир Зеленский рассказал в интервью газете The New York Times, что переговоры по урегулированию украинского кризиса могут продолжиться на неделе с 9 по 15 марта. Произойдет это в случае, если стороны «всерьез намерены» их продолжать, указал украинский лидер.

А уже вечером того же дня украинский лидер заявил, что трехсторонняя встреча по урегулированию конфликта на Украине откладывается из-за ситуации вокруг Ирана.

Ранее Путин запретил выдавать другим странам иностранцев, служащих в российской армии.

 
Теперь вы знаете
6 лучших упражнений для утренней зарядки дома
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!