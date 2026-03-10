В Госдуме увидели признаки подготовки ВС России к новой операции в зоне СВО

Гурулев: обстановка в зоне СВО наводит на мысль, что ВС РФ к чему-то готовятся

Ситуация в зоне проведения специальной военной операции (СВО) наводит на мысль, что российские войска к чему-то готовятся. Такое мнение высказал депутат Государственной думы Андрей Гурулев в интервью порталу Chita.ru.

По его словам, к такому выводу его привело замедление темпов продвижения Вооруженных сил России. Парламентарий предположил, что, возможно, российское командование готовит новую операцию, собирает для этого материальные средства.

Накануне президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора со своим американским коллегой Дональдом Трампом отметил успешное продвижение Вооруженных сил РФ в зоне проведения специальной военной операции.

9 марта президент Украины Владимир Зеленский рассказал в интервью газете The New York Times, что переговоры по урегулированию украинского кризиса могут продолжиться на неделе с 9 по 15 марта. Произойдет это в случае, если стороны «всерьез намерены» их продолжать, указал украинский лидер.

А уже вечером того же дня украинский лидер заявил, что трехсторонняя встреча по урегулированию конфликта на Украине откладывается из-за ситуации вокруг Ирана.

Ранее Путин запретил выдавать другим странам иностранцев, служащих в российской армии.