Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Армия

Силы НАТО разместили ЗРК Patriot в одной из турецких провинций

Минобороны Турции: ЗРК Patriot размещены в провинции Малатья
Министерство обороны Украины

Зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) Patriot размещены в провинции Малатья на юго-востоке Турции. Об этом сообщает Минобороны страны.

В ведомстве уточнили, что военные принимают необходимые меры для обеспечения безопасности воздушного пространства и границ Турции. Для этого проводятся консультации с союзниками и представителями НАТО.

«В дополнение к мерам, принятым на национальном уровне, НАТО усилила меры по воздушной и ракетной обороне. В рамках этих мер в Малатье развернута система Patriot, призванная обеспечить защиту нашего воздушного пространства», — говорится в сообщении министерства.

Накануне агентство Anadolu со ссылкой на минобороны страны сообщало, что выпущенная из Ирана баллистическая ракета была сбита силами НАТО после входа в воздушное пространство Турции.

Согласно заявлению ведомства, боеприпас, выпущенный из Ирана и вошедший в воздушное пространство Турции, был нейтрализован элементами противовоздушной обороны (ПВО) и противоракетной обороны НАТО, развернутыми в Восточном Средиземноморье.

6 марта министр транспорта и инфраструктуры Турции Абдулкадир Уралоглу объявил о масштабной приостановке авиасообщения с рядом стран ближневосточного региона в связи с резким обострением ситуации. По словам министра, ведущие национальные перевозчики — Turkish Airlines, AJet, Pegasus и SunExpress — прекратили полеты в Иран, Ирак, Сирию, Ливан и Иорданию как минимум до 9 марта.

Ранее силы НАТО перехватили баллистическую ракету над Турцией.

 
Теперь вы знаете
6 лучших упражнений для утренней зарядки дома
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!