Силы НАТО разместили ЗРК Patriot в одной из турецких провинций

Зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) Patriot размещены в провинции Малатья на юго-востоке Турции. Об этом сообщает Минобороны страны.

В ведомстве уточнили, что военные принимают необходимые меры для обеспечения безопасности воздушного пространства и границ Турции. Для этого проводятся консультации с союзниками и представителями НАТО.

«В дополнение к мерам, принятым на национальном уровне, НАТО усилила меры по воздушной и ракетной обороне. В рамках этих мер в Малатье развернута система Patriot, призванная обеспечить защиту нашего воздушного пространства», — говорится в сообщении министерства.

Накануне агентство Anadolu со ссылкой на минобороны страны сообщало, что выпущенная из Ирана баллистическая ракета была сбита силами НАТО после входа в воздушное пространство Турции.

Согласно заявлению ведомства, боеприпас, выпущенный из Ирана и вошедший в воздушное пространство Турции, был нейтрализован элементами противовоздушной обороны (ПВО) и противоракетной обороны НАТО, развернутыми в Восточном Средиземноморье.

6 марта министр транспорта и инфраструктуры Турции Абдулкадир Уралоглу объявил о масштабной приостановке авиасообщения с рядом стран ближневосточного региона в связи с резким обострением ситуации. По словам министра, ведущие национальные перевозчики — Turkish Airlines, AJet, Pegasus и SunExpress — прекратили полеты в Иран, Ирак, Сирию, Ливан и Иорданию как минимум до 9 марта.

Ранее силы НАТО перехватили баллистическую ракету над Турцией.