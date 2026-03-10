Интернет в Иране практически полностью отключен уже 10 дней

Интернет практически полностью отключен в Иране уже 10 дней. Об этом сообщила международная служба мониторинга интернета NetBlocks.

«Отключение интернета в Иране длительностью в 240 часов стало одним из самых жестких отключений, введенных правительством по стране... вторым самым долгим [отключением], зарегистрированным в Иране после январских протестов», — говорится в публикации.

Служба мониторинга подчеркнула, что страна провела в режиме «офлайн» треть 2026 года.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. С этого момента трафик в Исламской республике упал почти до 1% и продолжает оставаться на этом уровне. Кроме того, на фоне американо-израильских атак возникли перебои с мобильной связью.

По данным NetBlocks, иранская общественность остается в изоляции, при этом официальные лица и государственные СМИ сохраняют доступ к интернету.

Ранее сообщалось, что Иран планирует навсегда отключиться от глобального интернета.