Венгрия запретила экспорт нефти, бензина и дизеля на фоне эсклации на Ближнем Востоке

Министр национальной экономики Мартон Надь заявил, что Будапешт запретил экспорт нефти, бензина и дизеля на фоне роста цен на энергоносители в Европе и эскалации на Ближнем Востоке. Об этом он написал в своем аккаунте в соцсети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Правительство запрещает экспорт сырой нефти, бензина марки 95 и дизельного топлива», — поделился министр.

Он уточнил, что венгерские власти принимают решительные меры против злоупотреблений в торговле. Кроме того, Будапешт принял решение высвободить запасы нефти на 45 дней.

10 марта венгерский премьер-министр Виктор Орбан по итогам внеочередного заседания правительства страны заявил, что власти Венгрии планируют ввести ограничения на розничные цены на бензин и дизельное топливо.

По его словам, ограниченная цена на бензин составит 595 форинтов (около 136 рублей), на дизельное топливо — 615 форинтов (около 141 рубля). Орбан добавил, что такие цены будут доступны покупателям с венгерскими номерными знаками и регистрационными документами. Меру также распространят на фермеров, предпринимателей и грузоперевозчиков. Решение вступит в силу 10 марта, уточнил премьер.

