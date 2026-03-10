Размер шрифта
В «Роскосмосе» рассказали, сколько времени человек сможет безопасно прожить на Луне

Баканов: срок безопасного пребывания людей на Луне составляет несколько недель
davidhoffmann photography/Shutterstock/FOTODOM

Современные технологии позволяют безопасно находится человеку на луне в течение нескольких недель. Об этом заявил глава «Роскосмоса» Дмитрий Баканов в интервью журналу «Разведчик».

По его словам сейчас удалось шагнуть только на первую ступеньку за порог планеты.

«На МКС, в 400 километрах от Земли, мы способны прожить год. На Луне при нынешних технологиях срок безопасного пребывания человека снизится до нескольких недель», — отметил Баканов.

Он добавил, что о более дальних полетах приходится только мечтать, поскольку на данный момент существует ряд технологических проблем и задач.

До этого в «Роскосмосе» сообщили, что Россия планирует создать лунную электростанцию к 2036 году. В госкорпорации назвали этот проект важным шагом к созданию постоянно функционирующей научной лунной станции и переходу от разовых миссий к долгосрочной программе исследований спутника Земли.

Ранее NASA отложило высадку на Луну до 2028 года из-за финансовых и технических трудностей.

 
