Самыми сложными участками фронта для ВСУ являются Покровское и Александровское направления. Об этом в интервью РБК-Украина рассказал начальник Главного оперативного управления Генштаба ВСУ генерал-майор Александр Комаренко.

Он отметил, что ситуация на фронте для ВСУ «сложная», но якобы все еще «контролируемая».

«Самыми тяжелыми остаются Покровское и Александровское направления – здесь сосредоточение основных усилий противника», – сказал Комаренко.

В январе 2026 года украинские военные рассказали газете The New York Times (NYT), что цель ВСУ на фронте состоит «не в том, чтобы удержать каждый клочок территории, а в том, чтобы не дать России нарастить темпы боевых действий и укрепить свои позиции на мирных переговорах». Также солдаты ВСУ отмечали, что Киеву не хватает войск для защиты каждого участка фронта.

В феврале главком ВСУ Александр Сырский писал, что для украинских войск складывается сложная ситуация на Южном направлении. Также в феврале президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские войска испытывают дефицит личного состава, военные устали, а проводимой ротации недостаточно.

Ранее СМИ сообщили о кампании ВСУ по дискредитации российских военных в Сумской области.