Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
 (обновлено  )
Политика

В Генштабе ВСУ назвали самые сложные участки фронта для украинской армии

Генерал ВСУ Комаренко: ситуация на фронте для ВСУ сложная
Ukrainian Armed Forces/Reuters

Самыми сложными участками фронта для ВСУ являются Покровское и Александровское направления. Об этом в интервью РБК-Украина рассказал начальник Главного оперативного управления Генштаба ВСУ генерал-майор Александр Комаренко.

Он отметил, что ситуация на фронте для ВСУ «сложная», но якобы все еще «контролируемая».

«Самыми тяжелыми остаются Покровское и Александровское направления – здесь сосредоточение основных усилий противника», – сказал Комаренко.

В январе 2026 года украинские военные рассказали газете The New York Times (NYT), что цель ВСУ на фронте состоит «не в том, чтобы удержать каждый клочок территории, а в том, чтобы не дать России нарастить темпы боевых действий и укрепить свои позиции на мирных переговорах». Также солдаты ВСУ отмечали, что Киеву не хватает войск для защиты каждого участка фронта.

В феврале главком ВСУ Александр Сырский писал, что для украинских войск складывается сложная ситуация на Южном направлении. Также в феврале президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские войска испытывают дефицит личного состава, военные устали, а проводимой ротации недостаточно.

Ранее СМИ сообщили о кампании ВСУ по дискредитации российских военных в Сумской области.

 
Теперь вы знаете
6 лучших упражнений для утренней зарядки дома
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!