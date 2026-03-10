Размер шрифта
В России за 20 лет пресекли деятельность нескольких тысяч террористов

Бортников: на Северном Кавказе уничтожено 2,5 тыс. террористов с 2006 года
Гавриил Григоров/РИА Новости

На Северном Кавказе уничтожено более 2,5 тысяч хорошо вооруженных боевиков, около 5 тысяч их подельников задержаны. Об этом в интервью «Российской газете» к 20-летию образования Национального антитеррористического комитета (НАК) сообщил председатель ведомства, директор ФСБ России Александр Бортников.

«За период с 2006 года в регионе уничтожено свыше 2,5 тыс. хорошо вооруженных боевиков, многие из которых прошли длительную подготовку в зарубежных лагерях под руководством опытных инструкторов», — отметил он.

Бортников также рассказал, что благодаря профилактической и информационно-разъяснительной работе в Северо-Кавказском федеральном округе более 3 тысяч детей вернули в школы, после того как родители перевели их на семейную форму обучения по религиозным мотивам.

До этого Бортников рассказал, что в России удалось предотвратить подрыв многоквартирного дома. Кроме того, он заявил, что за последнее время спецслужбам удалось предотвратить нападения на высокопоставленных представителей органов власти и командный состав Вооруженных сил РФ и Росгвардии, избежать взрывов на транспорте и стрельбы в местах скопления людей.

Ранее Путин поздравил НАК с 20-летием с момента образования.

 
