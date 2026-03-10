Размер шрифта
В Якутии двое мужчин держали рабов на ферме

В Якутии осудили двух мужчин по делу о рабском труде
Виталий Белоусов/РИА Новости

В Якутии суд приговорил индивидуального предпринимателя и его отца к реальным срокам за использование рабского труда на ферме в Нюрбинском районе. Об этом сообщает республиканская прокуратура.

По данным следствия, преступления совершались с марта по апрель 2025 года в селе Кюндядя. На ферме по разведению скота в рабстве содержали двух мужчин, один из которых страдал тяжелым психическим заболеванием. Пленники жили в бане и коровнике, работали без выходных и зарплаты, не получали медицинской помощи. Их систематически избивали, а одного приковывали наручниками и цепью к стойлу.

Организовавший рабский труд предприниматель получил 3 года 2 месяца колонии общего режима, его отец — 3 года колонии. Осужденных взяли под стражу в зале суда.

До этого в Кемеровской области трем местным жителям предъявили обвинение в использовании девяти человек в качестве рабов.

Ранее державшую рабов жительницу Балашихи отправили в колонию общего режима.

 
