Сбер снизил стоимость международных платежей для бизнеса

В Сбере снизили комиссию по международным расчетам для бизнеса
Пресс-служба Сбера

Сбер снизил комиссию по международным расчетам для корпоративных клиентов в среднем на 0,6 процентных пунктов, сообщает пресс-служба банка.

Теперь корпоративные клиенты Сбера будут платить меньше при расчетах с партнерами в более чем 120 странах мира.

Как отметил первый заместитель председателя правления Сбера Александр Ведяхин, компании хотят совершать международные платежи с предсказуемой стоимостью.

«Наши новые тарифы отвечают на этот запрос. Мы снизили комиссии по международным расчетам для всех категорий клиентов. При этом мы постоянно расширяем способы расчетов — от прямых переводов до сложных маршрутов по альтернативным каналам», — рассказал он.

Ведяхин добавил, что ИТ-платформа Сбера поможет предпринимателям найти оптимальный путь для каждого платежа.

 
