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День «Горшка»: 50 лет со дня рождения лидера «Короля и Шута»

7 августа исполняется 50 лет со дня рождения Михаила «Горшка» Горшенева

«Среди ублюдков шел артист в кожаном плаще, мертвый анархист. Крикнул он: «Хой! Челюсть долой!» Трупов вел он за собой», — пел Михаил «Горшок» Горшенев в одной из самых известных песен группы «Король и Шут». Мы, конечно, обязаны отделять автора от лирического героя, но здесь это сделать довольно сложно. Во всяком случае, едва ли тут обошлось совсем без автопортрета.

7 августа исполняется 50 лет со дня рождения лидера «Короля и Шута». К этой дате «Газета.Ru» вспоминает биографию артиста.

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