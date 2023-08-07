День «Горшка»: 50 лет со дня рождения лидера «Короля и Шута»

«Среди ублюдков шел артист в кожаном плаще, мертвый анархист. Крикнул он: «Хой! Челюсть долой!» Трупов вел он за собой», — пел Михаил «Горшок» Горшенев в одной из самых известных песен группы «Король и Шут». Мы, конечно, обязаны отделять автора от лирического героя, но здесь это сделать довольно сложно. Во всяком случае, едва ли тут обошлось совсем без автопортрета.

7 августа исполняется 50 лет со дня рождения лидера «Короля и Шута». К этой дате «Газета.Ru» вспоминает биографию артиста.