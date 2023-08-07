07 августа 2023, 08:06
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День «Горшка»: 50 лет со дня рождения лидера «Короля и Шута»
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Михаил Горшенев родился в Ленинградской области, но первые годы жизни, как и многие дети военных, провел в частых переездах — в основном по Дальнему Востоку. Поначалу он мечтал пойти по стопам отца и намеревался поступать в военное училище.
Однако к концу восьмого класса, когда Горшенев, по собственным словам, уже успел расстаться с четырьмя передними зубами, увлечение рисованием перевесило — и юноша оказался в реставрационном. Незадолго до этого Горшенев в сговоре с двумя одноклассниками-Александрами — «Поручиком» Щиголевым и «Балу» Балуновым — сколотил панк-группу «Контора». Коллектив умудрился записать магнитоальбом, но дальше дела у «Конторы» складываться не спешили. Все изменилось, когда Горшенев познакомился с однокурсником по реставрационному училищу — Андреем Князевым.
На фото: Михаил Горшенев с братом Алексеем (справа) и мамой Татьяной
В течение года после знакомства Князев (или «Князь»), вместе с которым Горшенев после выпуска из реставрационного проходил практику в Эрмитаже, окончательно влился в «Контору». Вскоре группа переименовалась в «Короля шутов». Название отражало новый, сказочно-фэнтезийный вектор творчества команды, где Горшенев отвечал в основном за музыку, а Князев – за тексты. Это разделение обязанностей легло в основу финального, дуального варианта названия: «Король и Шут».
На фото: Михаил Горшенев во время выступления в Кургане, 2003 год
В первой половине 90-х годов участники «Короля и Шута» на собственные средства записывали демо, а еще по очереди служили в армии. Горшенева, сына майора погранвойск, эта участь обошла стороной. В 1995 году Князев вернулся из армии с пачкой свежих сочинений, которые легли в основу первого официального альбома группы «Камнем по голове», выпущенного годом позже (к тому моменту к «Королю и Шуту» присоединился новый гитарист Яков «Карандаш» Цвиркунов).
На фото: Михаил Горшенев на музыкальной премии «Чартова Дюжина. ТОП-13» в СК «Олимпийский»
Примерно в этот же период музыкант познакомился со своей первой женой Анфисой Крючковой. Пара, чей союз в конечном счете свелся к совместному употреблению героина, состояла в браке до 2003 года. В 2009-м Крючкова скончалась от цирроза печени, не дожив до 32 лет. По словам ее матери, музыкант даже не позвонил, чтобы выразить соболезнования. Из-за пристрастия к запрещенным веществам и алкоголю Горшок перенес восемь клинических смертей, предпринял несколько попыток самоубийства, а также неоднократно лежал в психиатрических лечебницах.
На фото: Михаил Горшенев во время выступления на рок-фестивале «Крылья-2007»
Во второй половине 90-х группа «Король и Шут» стремительно закрепляла успех дебютной записи (пластинки «Король и Шут», он же «Будь как дома, путник...», и «Акустический альбом»), а в начале 00-х вышла на пик популярности (лонгплеи «Герои и Злодеи», «Как в старой сказке» и «Жаль, нет ружья», который стал последним, записанным в «золотом составе» со скрипачкой Марией Нефедовой). Почти в каждом новом альбоме «Король и Шут» — надо полагать, в основном с подачи Горшенева, — менял приставку к жанру «панк» и перебирал варианты в диапазоне от «арт-» и «фолк-» до «хоррор-» и «хардкор-».
На фото: Михаил Горшенев во время выступления на международном музыкальном фестивале «Рок над Волгой», 2010 год
В записях второй половины нулевых эта тенденция усилилась: Горшок (к тому времени женившийся во второй раз — на Ольге Шаботовой) стремился к утяжелению звука, а Князь надеялся вернуться к более мягкому, акустическому саунду ранних лет. Побеждал Горшок (пластинка «Бунт на корабле» была выполнена в традициях хардкор-панка). Обстановка в группе накалялась: результат никого не устраивал, в том числе поклонников – в коммерческом смысле релиз провалился.
На фото: Михаил Горшенев выступает на международном музыкальном фестивале «Рок над Волгой» под Самарой, 2012 год
В 2005 году Горшенев выпустил свой единственный сольный альбом «Я Алкоголик Анархист» — трибьют группе «Бригадный подряд», которая оказала большое влияние на музыканта. Проект был организован в спешке — с целью помочь бывшему вокалисту «Бригадного подряда» Николаю Михайлову, случайно встреченному Горшеневым на улице. Артист тяжело болел и остался без дома. Горшенев передал все вырученные от альбома и концерта средства Михайлову, однако это не помогло: вскоре он умер. Князь в том же 2005-м также представил первый сольный альбом «Любовь негодяя». Группа была близка к распаду.
На фото: Михаил Горшенев во время выступления на рок-фестивале «Нашествие-2009» в Тверской области
Тем не менее разногласия удалось разрешить. Во второй половине десятилетия «Король и Шут» выпустили три последних номерных альбома: «Продавец кошмаров», «Тень клоуна» и «Театр демона».
На фото: Михаил Горшенев выступает на концерте «Виктор Цой, 50 лет» на сцене СК «Олимпийский» в Москве, 2012 год
В 2010 году Горшок заинтересовался театральной деятельностью. Единственным плодом этого направления творчества артиста стал мюзикл (авторское определение — зонг-опера ужасов) «TODD», в работе над которым приняли участие все музыканты «Короля и Шута», кроме Князева и Дмитрия «Каспера» Ришко. Примечательно, что в «TODD» не был использован материал популярного американского мюзикла «Суини Тодд, демон-парикмахер с Флит-стрит» по мотивам пьесы Кристофера Бонда, экранизированного в 2007 году Тимом Бертоном: для проекта была написана оригинальная музыка. Горшенев сам исполнил в «TODD» главную роль. Мюзикл также был издан в виде двух альбомов: «TODD. Акт 1. Праздник крови» и «TODD. Акт 2. На краю». Эти релизы стали последними в дискографии «Короля и Шута» — и в жизни Горшенева.
На фото: Михаил Горшенев (Суини Тодд) и певец Никита Селедцов (Мясник) (слева направо) в сцене из зонг-оперы «TODD» режиссера Владимира Золотаря в ДК «МАИ», 2012 год
Михаил Горшенев умер в ночь на 19 июля 2013 года, не дожив чуть меньше месяца до 40 лет. Гражданская панихида по музыканту прошла в спорткомплексе «Юбилейный» в Санкт-Петербурге — там же, где группа «Король и Шут» давала свои главные концерты. Тело Горшенева было кремировано, его прах похоронили на главной аллее Богословского кладбища в Санкт-Петербурге.
На фото: Михаил Горшенев во время выступления на фестивале «Чартова дюжина» в СК «Юбилейный» в Санкт-Петербурге, 2013 год
В 2023 году на «Кинопоиске» вышел сериал «Король и Шут», основанный на жизни Горшенева и истории группы, а также текстах песен коллектива: шоу было разделено на «биографическую» и «сказочную» части. Горшка на экране изобразил молодой актер Константин Плотников, для которого эта роль стала прорывной в карьере.
На фото: памятный знак Михаилу Горшеневу в Воронеже, 2014 год
«Среди ублюдков шел артист в кожаном плаще, мертвый анархист. Крикнул он: «Хой! Челюсть долой!» Трупов вел он за собой», — пел Михаил «Горшок» Горшенев в одной из самых известных песен группы «Король и Шут». Мы, конечно, обязаны отделять автора от лирического героя, но здесь это сделать довольно сложно. Во всяком случае, едва ли тут обошлось совсем без автопортрета.
7 августа исполняется 50 лет со дня рождения лидера «Короля и Шута». К этой дате «Газета.Ru» вспоминает биографию артиста.