Соведущему «Вечернего Урганта» стало плохо в баре в центре Москвы

Режиссеру Александру Олейникову перед кончиной стало плохо в одном из баров в центре Москвы. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По данным канала, соведущий «Вечернего Урганта» и три его приятеля пришли в бар из ресторана неподалеку. Спустя десять минут режиссер вышел подышать без куртки в мороз -15°, а после, по словам очевидцев, упал.

Издание пишет, что Олейникова пытались реанимировать его на месте, взяли анализы. После у него начались судороги. В больницу режиссера, продолжает Mash.

Сын режиссера в беседе с представителями канала рассказал, что у отца был наследственно высокий уровень холестерина.

Александра Олейникова не стало 24 января в возрасте 60 лет.

Он пришел на телевидение в 20 лет и связал с этой сферой всю дальнейшую карьеру. Олейников работал над созданием рейтинговых проектов, а его профессиональные качества высоко ценились не только в России, но и за рубежом — режиссера приглашали к сотрудничеству иностранные компании. Несколько лет продюсер провел за границей, однако затем вернулся на родину.

Кроме того, значительное внимание Олейников уделял преподаванию и работе со студентами, передавая опыт будущим специалистам телевизионной индустрии.

