Монастырь, где жил Наполеон, продали в Белоруссии за 1250 рублей

В белорусском городе Глубокое продали здание комплекса бывшего монастыря кармелитов в белорусском городе Глубокое, где останавливался Наполеон. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на электронную торговую площадку Белорусской универсальной товарной биржи «БУТБ-Имущество».

Здание, обладающее историко-культурной ценностью, продали за символическую стоимость — 47,25 белорусских рублей (около 1250 российских рублей).

Помимо стоимости лота единственный претендент на его приобретение также оплатил предусмотренные правилами аукциона 5% цены. Теперь новый владелец обязан в течение месяца подписать охранные обязательства, а в течение года после покупки обратиться в министерство культуры за разрешением на ремонт и реставрацию.

Император Франции Наполеон Бонапарт останавливался в монастыре в ходе похода на Россию в 1812 году. Во второй половине XIX века монастырь был закрыт, вскоре часть его построек была разобрана. В 2014 году уцелевшее здание признали бесхозным. За символическую цену его пытались продать с аукциона в 2022-м, 2023-м и 2025-м годах.

В конце декабря в России предложили учредить День разгрома Наполеона.

Ранее российский историк назвал главную причину потерь армии Наполеона в 1812 году.