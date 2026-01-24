Размер шрифта
Монастырь, где жил Наполеон, продали в Белоруссии за 1250 рублей

В белорусском городе Глубокое продали монастырь, где останавливался Наполеон
Жак Луи Давид

В белорусском городе Глубокое продали здание комплекса бывшего монастыря кармелитов в белорусском городе Глубокое, где останавливался Наполеон. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на электронную торговую площадку Белорусской универсальной товарной биржи «БУТБ-Имущество».

Здание, обладающее историко-культурной ценностью, продали за символическую стоимость — 47,25 белорусских рублей (около 1250 российских рублей).

Помимо стоимости лота единственный претендент на его приобретение также оплатил предусмотренные правилами аукциона 5% цены. Теперь новый владелец обязан в течение месяца подписать охранные обязательства, а в течение года после покупки обратиться в министерство культуры за разрешением на ремонт и реставрацию.

Император Франции Наполеон Бонапарт останавливался в монастыре в ходе похода на Россию в 1812 году. Во второй половине XIX века монастырь был закрыт, вскоре часть его построек была разобрана. В 2014 году уцелевшее здание признали бесхозным. За символическую цену его пытались продать с аукциона в 2022-м, 2023-м и 2025-м годах.

В конце декабря в России предложили учредить День разгрома Наполеона.

Ранее российский историк назвал главную причину потерь армии Наполеона в 1812 году.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27700255_rnd_5",
    "video_id": "record::bf007603-f767-4e89-8c8c-b5365a9964cc"
}
 
