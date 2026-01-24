Размер шрифта
«Птице все равно»: Белый дом прокомментировал фото Трампа с пингвином в Гренландии

Белый дом после фото Трампа с пингвином заявил, что птице не важно чужое мнение
WhiteHouse/X

Белый дом после публикации фотографии американского президента Дональда Трампа с пингвином, сообщил в соцсети X, что этой птице не важно чужое мнение.

«Пингвину все равно на мнение тех, кто не может понять», — говорится в посте.

До этого Белый дом опубликовал в X изображение Трампа, идущего по снегу Гренландии рядом с пингвином, который несет флаг США. Картинка создана искусственным интеллектом (ИИ). За считанные часы она разлетелась по интернету и стала вирусной.

Гренландия — часть Дании. В 2009 году остров получил от королевства автономию с возможностью самоуправления. Трамп неоднократно заявлял, что остров должен войти в состав Соединенных Штатов. При этом пингвины не живут ни в Гренландии, ни на территории Северного полушария.

В апреле 2025 года министр торговли США Говард Латник заявил, что американский президент ввел пошлины против островов Герд и Макдональд, где обитают только пингвины, чтобы избежать возможных лазеек для других стран.

Ранее ИИ создал ролик об игре Путина и Трампа в «Монополию».

