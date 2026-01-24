Размер шрифта
Стармер и Трамп созвонились по поводу Украины и Арктики

Стармер и Трамп по телефону обсудили прекращение огня на Украине
Henry Nicholls/Reuters/CNP/AdMedia/Global Look Press

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер по телефону обсудил с президентом США Дональдом Трампом прекращение огня на Украине. Об этом сообщает канцелярия главы правительства Соединенного Королевства.

Политики сошлись в том, что в этом направлении необходим прогресс, говорится в пресс-релизе. В разговоре с американским лидером Стармер подчеркнул необходимость дальнейшей поддержки Украины международными партнерами и защиты от «варварских атак» РФ.

«Лидеры также обсудили необходимость усиления безопасности в Арктике, и премьер-министр заявил, что это является абсолютным приоритетом для его правительства», — отмечается в заявлении.

До этого в ОАЭ ( Объединенных Арабских Эмиратах) завершился второй день трехсторонних переговоров России, США и Украины по урегулированию украинского конфликта. Обсуждения продолжались более трех часов. По словам президента Украины Владимира Зеленского, американская сторона поднимала вопросы о возможных форматах утверждения параметров прекращения конфликта и необходимых для этого условиях безопасности. Телеканал Sky News выяснил, что переговоры были сосредоточены на нерешенных элементах соглашения, предложенного Вашингтоном.

