Муж Трусовой ответил, ревнует ли жену к партнеру по «Ледниковому периоду»

Муж Трусовой Игнатов не ревнует жену к партнеру по «Ледниковому периоду»
Алексей Даничев/РИА Новости

Российский фигурист Макар Игнатов рассказал, что не ревнует свою жену Александру Трусову партнеру по «Ледниковому периоду» Ивану Жвакину, передает Sport24.

«Ревную ли я свою жену? Нет. Точно», — сказал Игнатов.

22 марта 2025 года на соревнованиях «Русский вызов» Трусова, которая выступала со своим мужем Макаром Игнатовым в парном разряде, объявила о беременности. Пара поженилась летом 2024 года. Спортсменка родила сына 6 августа, мальчика назвали Михаилом.

Трусова на Олимпийских играх в Пекине стала обладательницей серебряной награды, уступив только соотечественнице Анне Щербаковой. Трусова — первая фигуристка в истории, исполнившая на соревнованиях под эгидой Международного союза конькобежцев четверные лутц, тулуп и флип, и вторая (после Мики Андо), исполнившая четверной сальхов. Первая исполнительница двух, трех, четырех и пяти четверных прыжков в одной программе.

Ранее Трусова анонсировала участие в чемпионате России по прыжкам.

