В Мурманскую область после массового блэкаута на вездеходах привезли опоры для ЛЭП

В Мурманскую область доставили опоры для ЛЭП из Карелии

В Мурманскую область после повреждения пяти опор ЛЭП (линии электропередачи) доставили конструкции и детали из Карелии, сообщает в Telegram-канале «Россетти — Северо-запад» (основной оператор, оказывающий услуги по передаче электроэнергии и присоединению к электросетям в регионе).

Как уточнили в компании, их привезли из поселка Лоухи и Петрозаводска. В видео пресс-служба рассказала, что для доставки опор к месту работ их при помощи тросов цепляли на вездеходы.

«Доставляли весь день. Готовимся к монтажу опоры», — говорится в посте.

До этого Мурманск и Североморск остались без электричества из-за падения опор ЛЭП. В сетевой компании назвали причиной случившегося снегопад и шквалистый ветер. По словам главы региона Андрея Чибиса, восстановительные работы займут не менее суток.

Блэкаут затронул не только жилой фонд, но и корабли Северного флота: их перевели на автономный режим энергообеспечения. Тем временем СК России возбудил уголовное дело о халатности. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

