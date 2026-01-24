Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на УкраинеВстреча России, США и Украины в ОАЭ
Общество

В Мурманскую область после массового блэкаута на вездеходах привезли опоры для ЛЭП

В Мурманскую область доставили опоры для ЛЭП из Карелии 
{
    "_essence": "video",
    "media_position": "top",
    "uid": "_id_video_media_27700081_rnd_0",
    "video_id": "record::50e69a86-7657-4f3c-9789-891719dd2e60"
}

В Мурманскую область после повреждения пяти опор ЛЭП (линии электропередачи) доставили конструкции и детали из Карелии, сообщает в Telegram-канале «Россетти — Северо-запад» (основной оператор, оказывающий услуги по передаче электроэнергии и присоединению к электросетям в регионе).

Как уточнили в компании, их привезли из поселка Лоухи и Петрозаводска. В видео пресс-служба рассказала, что для доставки опор к месту работ их при помощи тросов цепляли на вездеходы.

«Доставляли весь день. Готовимся к монтажу опоры», — говорится в посте.

До этого Мурманск и Североморск остались без электричества из-за падения опор ЛЭП. В сетевой компании назвали причиной случившегося снегопад и шквалистый ветер. По словам главы региона Андрея Чибиса, восстановительные работы займут не менее суток.

Блэкаут затронул не только жилой фонд, но и корабли Северного флота: их перевели на автономный режим энергообеспечения. Тем временем СК России возбудил уголовное дело о халатности. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее 84-летний режиссер «Ежика в тумане» сделал работу коммунальщиков.
 
Теперь вы знаете
«Волшебная таблетка» блогеров: разбираемся, помогут ли похудеть хлорофилл и цитрат магния
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+