Бывший игрок сборной России предсказал судьбу «Монако» Головина в Лиге чемпионов

Экс-футболист Деменко: «Монако» будет сложно выйти в плей-офф Лиги чемпионов
Panoramic/Global Look Press

Знаменитый в прошлом отечественный футболист, бывший полузащитник ведущих российских клубов и национальной сборной Максим Деменко в комментарии для «Газеты.Ru» высказался о шансах французского «Монако», за который выступает Александр Головин, выйти в плей-офф Лиги чемпионов.

«Мне сложно сейчас говорить, потому что Лига Чемпионов все равно непредсказуемый турнир, да? Понятно, что есть матчи, где мы понимаем, что команды могут где-то брать, где-то, допустим, с другими командами, нет. Но, по крайней мере, после игры с «Реалом» сложновато будет на самом деле», — подчеркнул специалист.

«Монако» потерпел в седьмом туре выездное поражение от мадридского «Реала» со счетом 1:6 и теперь занимает 21-е место в турнирной таблице общего раунда Лиги чемпионов с девятью очками. В плей-офф выйдут 24 команды, при этом 25-е место отстает от монегасков всего на один балл. В последнем туре команда из чемпионата Франции примет на своем поле итальянский «Ювентус».

Ранее сообщалось о том, что «Реал Сосьедад» ищет Арсену Захаряну новый клуб.

