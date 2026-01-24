Дочь Гребенщикова о кончине отчима: «Для меня он был папой»

Актриса Алиса Гребенщикова рассказала о кончине отчима — психотерапевта Дмитрия Овечкина. Высказавшуюся в соцсетях артистку цитирует kp.ru.

Овечкина не стало в конце 2025 года. По словам Гребенщиковой, она не называла мужчину отчимом.

«Для меня он был папой. Я всегда чувствовала, что у меня три ангела-хранителя: дедушка, папа Боря и папа Дима», — призналась она.

Дедушки Алисы Гребенщиковой также не стало в конце 2025 года.

Актриса добавила, что отчим ушел внезапно и трагически.

