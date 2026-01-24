Размер шрифта
Дочь Гребенщикова о кончине отчима: «Для меня он был папой»

Актриса Гребенщикова рассказала о внезапной кончине отчима
Актриса Алиса Гребенщикова рассказала о кончине отчима — психотерапевта Дмитрия Овечкина. Высказавшуюся в соцсетях артистку цитирует kp.ru.

Овечкина не стало в конце 2025 года. По словам Гребенщиковой, она не называла мужчину отчимом.

«Для меня он был папой. Я всегда чувствовала, что у меня три ангела-хранителя: дедушка, папа Боря и папа Дима», — призналась она.

Дедушки Алисы Гребенщиковой также не стало в конце 2025 года.

Актриса добавила, что отчим ушел внезапно и трагически.

Накануне стали известны подробности кончины режиссера и телеведущего Александра Олейникова. По данным канала Mash, шоумен и три его приятеля пришли в бар из ресторана неподалеку. Спустя десять минут режиссер вышел подышать без куртки в мороз -15°, а после, по словам очевидцев, упал.

Ранее не стало актрисы из сериала «Слово пацана».

