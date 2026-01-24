Размер шрифта
В Мурманске на фоне блэкаута открыты пункты помощи

В Мурманске после отключений света открыты пункты помощи 
В Мурманске открыли уличный пункт для подзарядки телефонов, сообщил в Telegram-канале глава города Иван Лебедев.

Чиновник уточнил, что пункт находится около супермаркета поблизости от остановки у дома №14. Там можно подзарядить гаджеты и получить набор продуктов.

По словам мэра, общественная организация «Капля жизни» открыла в своем офисе по адресу Привокзальная улица, дом 16, пункт, где жители могут набрать воды, выпить горячего чая или воспользоваться розетками.

«Сегодня до 24:00 (орфография и пунктуация сохранены — прим. ред.) в Мурманске продолжат работать 13 пунктов обогрева», — написал глава города и добавил, что пункт во дворце культуры «Судоремонтник» открыт круглосуточно.

Лебедев также опубликовал интерактивную карту, на ней горожане могут видеть актуальную информацию с адресами работающих магазинов, пунктов обогрева, полевых кухонь и мест для зарядки телефонов.

Мурманск и Североморск остались без электричества из-за падения опор ЛЭП (линия электропередачи). В сетевой компании назвали причиной снегопад и шквалистый ветер. По словам главы региона Андрея Чибиса, восстановительные работы займут не менее суток.

Блэкаут затронул жилой фонд и корабли Северного флота: их перевели на автономный режим энергообеспечения. По факту случившегося СК России возбудил уголовное дело о халатности.

Ранее больше 1 млн украинцев остались без света после удара ВС РФ.
 
