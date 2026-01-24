В криминальной базе данных обнаружены пароли от 48 млн учетных записей Gmail

В криминальную базу данных попали сведения о примерно 48 млн логинов и паролей от аккаунтов Gmail. Об этом сообщает Metro

Эта база данных содержит в общей сложности 149 млн скомпрометированных записей, включая 17 млн учетных записей Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), 6,5 млн учетных записей Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) и четыре млн пар логин-пароль от Yahoo.

База данных находилась в открытом доступе на протяжении месяца, пока исследователь в области безопасности Джереми Фаулер не смог ее удалить.

«Общедоступная база данных не была защищена ни паролем, ни шифрованием. Я обнаружил тысячи файлов, содержащих электронные адреса, имена пользователей, пароли и ссылки для входа в учетные записи или получения авторизации», — пояснил он

Вероятно, база данных включает в себя информацию из предыдущих утечек, не все данные были скомпрометированы впервые.

До этого эксперт по программным продуктам компании «Код Безопасности» Максим Александров рассказал о новой угрозе: злоумышленники научились обходить двухфакторную аутентификацию (2FA) для получения доступа к учетным записям россиян. По словам эксперта, для этого хакеры используют скомпрометированные веб-сайты и вредоносные расширения для браузеров.

Ранее Spotify заблокировала аккаунты разработчиков, причастных к утечке 86 млн песен.