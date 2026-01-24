В Мексике задержали участника Олимпиады по обвинению в продаже наркотиков

Участник Олимпиады-2002 канадец Райан Веддинг арестован в Мексике по обвинению в торговле наркотиками, передает NBC.

Директор ФБР Каш Патель заявил, что Веддинг подозревается в я в руководстве преступной организацией и обогащении за счет отмытых доходов от продажи наркотиков.

В марте 2025 года ФБР назначило вознаграждение $10 млн за поимку экс-спортсмена.

Веддинга арестовывали в 2024 году в Мексике. До недавнего времени не было ничего известно о его местоположении. Веддингу грозит наказание в виде пожизненного лишения свободы в федеральной тюрьме.

Предполагается, что с Веддингом действовал сообщник Эндрю Кларк. По версии следствия, они заказали расправу над двумя людьми которые, предположительно, украли у них партию наркотиков.

Ранее президента турецкого «Фенербахче» задержали после положительного теста на наркотики.