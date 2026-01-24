Умер последний министр оборонной промышленности Советского Союза

Последний министр оборонной промышленности СССР Борис Белоусов скончался в возрасте 91 года. Об этом сообщает в Telegram-канале Минпромторг РФ.

В посте отмечается, что сначала Белоусов был старшим инженером, потом стал секретарем парткома Ижевского мотозавода, а позднее заведовал отделом оборонной промышленности Удмуртского обкома КПСС и был директором Ижевского механического завода.

В ведомстве рассказали, что в 1980 году мужчина занял должность замминистра советской оборонной промышленности, а спустя семь лет возглавил министерство машиностроения. С 1989 по 1991 год Белоусов руководил министерством оборонной промышленности. А после этого стал президентом работавшей в этой области корпорации «Металхим».

Чиновник получил орден Октябрьской Революции, два ордена Трудового Красного Знамени и Ленинскую премию, говорится в пресс-релизе. В Минпромторге выразили соболезнования его близким.

Прошлым летом на 97-м году жизни умер старейший член политбюро ЦК КПСС Вадим Медведев. Он в был секретарем ЦК КПСС в 1986–1990 годах, а членом политбюро — в 1988–1990 годах. После этого Медведев входил в состав Президентского совета и был советником первого президента СССР Михаила Горбачева.

Ранее амурский губернатор сообщил о кончине легендарного строителя БАМа.