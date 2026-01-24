Украинские СМИ раскрыли подробности переговоров в Абу-Даби

РБК-Украина: на переговорах в Абу-Даби достигнут прогресс в военном блоке

В ходе трехсторонних переговоров России, США и Украины в Абу-Даби достигнут прогресс в военном блоке. Об этом сообщает РБК-Украина в Telegram-канале.

По данным агентства, в политической части не было прорыва — Москва настаивает на выводе украинских войск с территории Донбасса, Киев с этим требованием не согласен.

«Тем не менее был достигнут больший прогресс в военном блоке. Стороны обсуждали: возможное разведение сил; механизмы мониторинга прекращения боевых действий; создание центра контроля и координации режима тишины; определение того, что именно считать прекращением огня и его нарушениями», — говорится в публикации.

24 января завершился второй раунд трехсторонних переговоров представителей России, США и Украины по вопросам урегулирования украинского конфликта. Источник ТАСС утверждал, что наряду с другими темами на встрече рассматривались «буферные зоны» и «различные механизмы контроля».

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что стороны многое успели обсудить, и назвал переговоры конструктивными. На встрече поднимался вопрос возможных параметров завершения конфликта. По словам президента Украины, третий раунд может состояться на следующей неделе.

Ранее в Совфеде указали на «обнадеживающий знак» в трехсторонних переговорах в Абу-Даби.