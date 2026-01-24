Размер шрифта
В ГД напомнили об изменении порядка повторного назначения пособий для многодетных

Депутат Говырин рассказал о планах изменить порядок выплат пособий на детей
Александр Кряжев/РИА Новости

В настоящее время выплата семьям с детьми до 17 лет осуществляется, если их среднедушевой доход ниже одного регионального прожиточного минимума. Об этом рассказал RT член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин.

Он уточнил, что сумма равна 50, 75 или 100% прожиточного минимума на ребенка.

«При продлении семья иногда теряет право из-за небольшого превышения порога», — отметил депутат.

Говырин сообщил, что сейчас предлагается допуск: при повторном назначении пособие сохранят еще на год, если доход превысил один прожиточный минимум в пределах 10%. Новая норма может затронуть 231,2 тыс. детей в 73,8 тыс. семей.

По словам вице-премьера России Татьяны Голиковой, добавил депутат, решение хотят принять к маю. Тем, кто лишился выплаты, обещают доначислить суммы за месяцы с 1 января.

До этого депутат Госдумы Александр Якубовский рассказал, что в России с 1 февраля проиндексируют соцвыплаты и страховые пособия на 5,6%, что отразится на большинстве получателей федеральных мер поддержки.

17 января лидер фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов призвал увеличить максимальный срок больничного по уходу за ребенком для многодетных родителей с 60 до 90 дней в год. Он отметил, что в семьях с несколькими детьми родителям приходится уделять больше времени заботе о здоровье, поэтому существующего лимита часто оказывается недостаточно.

Ранее Путин потребовал как можно быстрее запустить систему выплаты единого пособия для семей.

