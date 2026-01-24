Размер шрифта
США выгрузили венесуэльскую нефть со всех семи захваченных танкеров

Трамп: США изъяли нефть с семи захваченных венесуэльских танкеров
Norlys Perez/Reuters

Президент США Дональд Трамп сообщил о конфискации венесуэльской нефти, перевозившейся на семи судах, которые ранее были задержаны американскими властями. Об этом политик рассказал в интервью газете New York Post

Трамп отказался раскрывать текущее местоположение упомянутых танкеров.

«Мне нельзя говорить вам об этом. Но давайте скажем так: на них нет нефти. Мы забираем нефть», — сказал глава Белого дома.

По словам Трампа, изъятая нефть направляется на нефтеперерабатывающие заводы, расположенные в Хьюстоне.

14 января агентство Reuters сообщило о запросе американской администрации в судебные органы с требованием о выдаче ордеров на арест большого числа танкеров, используемых для транспортировки венесуэльской нефти. Сообщается, что речь идет о десятках судов, задействованных в перевозке нефти из Венесуэлы в настоящее время или осуществлявших такие перевозки ранее.

Ранее в США рассказали о контроле Трампа над венесуэльской нефтью

