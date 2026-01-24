Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на УкраинеВстреча России, США и Украины в ОАЭ
Армия

В Запорожской области ВСУ атаковали машину волонтеров

ВСУ атаковали машину волонтеров с гумпомощью зоопарку в Васильевке
Stringer/REUTERS

Украинские вооруженные силы нанесли удар по автомобилю, перевозившему гуманитарную помощь Васильевскому реабилитационному центру для крупных хищников в Запорожской области. Об этом сообщила глава Васильевского муниципального округа Наталья Романиченко в своем Telegram-канале.

Романиченко отметила, что ВСУ в последнее время целенаправленно атакуют гражданские транспортные средства, особенно те, которые доставляют продовольствие или гуманитарную поддержку.

24 января губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил об атаке украинского беспилотника на автомобиль Алешковской больницы, предоставив в качестве доказательства фотоснимки поврежденного транспорта. На изображениях запечатлена перевернутая машина скорой помощи и следы взрыва. Позже стало известно, что ни один из членов медицинской бригады не выжил в результате инцидента.

Ранее зоопарк в Васильевке Запорожской области уже подвергался атаке украинского дрона.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27700171_rnd_7",
    "video_id": "record::ffe72c54-77ef-4bcd-81e9-931074b30f71"
}
 
Теперь вы знаете
«Волшебная таблетка» блогеров: разбираемся, помогут ли похудеть хлорофилл и цитрат магния
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+