В Запорожской области ВСУ атаковали машину волонтеров

Украинские вооруженные силы нанесли удар по автомобилю, перевозившему гуманитарную помощь Васильевскому реабилитационному центру для крупных хищников в Запорожской области. Об этом сообщила глава Васильевского муниципального округа Наталья Романиченко в своем Telegram-канале.

Романиченко отметила, что ВСУ в последнее время целенаправленно атакуют гражданские транспортные средства, особенно те, которые доставляют продовольствие или гуманитарную поддержку.

24 января губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил об атаке украинского беспилотника на автомобиль Алешковской больницы, предоставив в качестве доказательства фотоснимки поврежденного транспорта. На изображениях запечатлена перевернутая машина скорой помощи и следы взрыва. Позже стало известно, что ни один из членов медицинской бригады не выжил в результате инцидента.

Ранее зоопарк в Васильевке Запорожской области уже подвергался атаке украинского дрона.