ВСУ уличили в охоте на российских медиков

Вооруженные силы Украины (ВСУ) сосредоточились на охоте на российских медиков. Такое предположение высказал посол МИД России по особым поручениям Родион Мирошник в своем Telegram-канале.

«Похоже, что враг сконцентрировал усилия на «охоте» на медиков, как наиболее вызывающем деянии противоречащем нормам МГП (международного гуманитарного права — Прим. ред.)», — написал дипломат.

24 января губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил об атаке беспилотника ВСУ на автомобиль Алешковской больницы.

Он приложил фотографию поврежденного транспорта. На снимке видна перевернутая машина скорой помощи и последствия взрыва. Позже выяснилось, что никто из членов медбригады не выжил.

В этот же день в Запорожской области дрон ударил по автомобилю скорой во время вызова. В региональном минздраве уточнили, что медики при атаке не были ранены.

Ранее в Херсонской области машина скорой помощи подорвалась на минах.