В США у места стрельбы в ходе антимигрантского рейда появилась тяжелая техника

После стрельбы во время антимигрантского рейда в Миннеаполисе (штат Миннесота) в городе заметили тяжелую технику. Американское издание The Daily Caller опубликовало видео в соцсети X.

На записи можно увидеть бронированный автомобиль. Издание утверждает, что для разгона протестующей толпы правоохранители готовятся применить слезоточивый газ.

Миннесота находится в центре внимания администрации США с декабря, когда министерство внутренней безопасности начало операцию по ужесточению иммиграционного контроля. Она привела к аресту сотен людей и сопровождалась столкновениями между правоохранителями и протестующими.

24 января в Миннеаполисе федеральный агент выстрелил в мужчину, который якобы был вооружен. Раненый не выжил. После инцидента губернатор штата Тим Уолц обратился в соцсети X к президенту Дональду Трампу с требованием прекратить операцию и вывести «тысячи необученных и жестоких агентов» из Миннесоты.

