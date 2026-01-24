Главный тренер СКА объяснил крупнейшее поражение команды в КХЛ

Тренер СКА Ларионов о разгроме от «Торпедо»: слова не доходят до игроков

Главный тренер петербургского СКА Игорь Ларионов прокомментировал поражение от нижегородского «Торпедо» со счетом 0:6 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), которое стало крупнейшим для команды в истории турнира, передает «Матч ТВ».

«Не всегда слова доходят до игроков, совершаются нелепые ошибки, вроде потери концентрации и потери шайбы. Это продолжалось в течение матча, когда были недоработки, не хватало взаимозаменяемости», — сказал Ларионов.

В турнирной таблице Западной конференции СКА занимает восьмое место, набрав 53 очка. «Торпедо» идет на третьем месте, набрав 64 балла. Лидирует в таблице череповецкая «Северсталь», набрав 66 балла.

Международная федерация хоккея весной 2022 года после начала специальной военной операции России на Украине приняла решение отстранить российских игроков от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24, такое же решение было принято в феврале 2025 года. Российские хоккеисты не сыграли на чемпионате мира 2025 года и не примут участие в мировом первенстве 2026 года.

Ранее СКА крупно проиграл магнитогорскому «Металлургу».