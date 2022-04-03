От «Как я встретил вашу маму» до «Мстителей»: как менялась Коби Смолдерс

Канадская актриса Коби Смолдерс родилась 3 апреля 1982 года в Ванкувере. В подростковом возрасте она работала моделью и путешествовала по миру. В старших классах школы Смолдерс мечтала стать морским биологом, а также интересовалась театром.

Смолдерс дебютировала как актриса в сериале «Йеремия» (2002-2004). Первый фильм с ее участием — «Широко шагая» с Дуэйном Джонсоном в главной роли — вышел в 2004 году. Решающим моментом в карьере актрисы стали съемки в ситкоме «Как я встретил вашу маму», в котором она сыграла роль телеведущей канадского происхождения Робин Щербацки. Также Смолдерс снялась в фильмах «Мстители» (2012), «Тихая гавань» (2013), «Первый мститель: Другая война» (2014), «Мстители 2» (2015), «Человек-паук: Вдали от дома» (2019) и других.

В 2015 году актриса призналась, что во время съемок третьего сезона «Как я встретил вашу маму» у нее диагностировали рак яичников. Она перенесла несколько операций по удалению пораженных тканей. А через пять лет заявила, что больше никогда не почувствует себя свободной от этой болезни. Вопреки всему у Коби Смолдерс и ее супруга актера Тарана Киллэма родились две дочери.

В марте 2022 года стало известно, что актриса появится в финальном эпизоде сиквела сериала «Как я встретил вашу маму» в камео. Продолжение ситкома называется «Как я встретила вашего папу».