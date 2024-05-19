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«Манчестер Сити» выиграл чемпионат Англии

«Манчестер Сити» выиграл Английскую премьер-лигу

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Molly Darlington/Reuters

«Манчестер Сити» обыграл «Вэст Хэм Юнайтед» в 38-м туре чемпионата Англии и завоевал золотые медали сезона-2023/24 в Английской премьер-лиге (АПЛ).

Встреча, которая состоялась на стадионе «Этихад» в Манчестере, завершилась со счетом 3:1. В составе «горожан» голами отметились Фил Фоден, который оформил дубль на 2-й и 18-й минутах игры, и Родри, который отличился на 59-й минуте. Единственный гол в составе «Вэст Хэма» оформил Мохаммед Кудус на 42-й минуте.

Судьба титула в сезоне решалась в заключительном туре. На золотые медали претендовал также лондонский «Арсенал», однако он мог победить только в том случае, если бы обыграл «Эвертон» («Арсенал победил со счетом 2:1), а «Манчестер Сити» потерял очки в игре с «Вэст Хэмом».

Итоговая трока в Английской премьер-лиге выглядит так: «Манчестер Сити» (91), «Арсенал» (89), «Ливерпуль» (82).

Таким образом, «Манчестер Сити» завоевал чемпионство в Англии четвертый раз подряд. Это стало историческим достижением — еще ни одна команда в стране не выдавала такую победную серию. Всего команда, которую сейчас тренирует Хосеп Гвардиола, выигрывала чемпионат Англии десять раз.

Ранее стало известно имя нового главного тренера «Ливерпуля».

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