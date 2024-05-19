Армения предложила Ирану помощь в поисках вертолета Раиси

Армения заявила о готовности оказать Ирану помощь в поисках вертолета президента страны Эбрахима Раиси. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МИД Армении.

«Армения как близкий и дружественный сосед Ирана готова предоставить всю необходимую поддержку», — подчеркивается в заявлении.

Перед крушением вертолета Раиси и глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан участвовали в открытии гидроузлов на границе с Азербайджаном.

До этого в Госдепе и ЕС заявили, что внимательно следят за ситуацией с вертолетом Раиси.

19 мая вертолет с президентом Ирана совершил жесткую посадку. На борту также находился министр иностранных дел исламской республики Хосейн Амир Абдоллахиан и ряд других иранских чиновников. В составе кортежа президента было три вертолета, два из которых с министрами и чиновниками благополучно добрались до места назначения.

В настоящее время поисками президента заняты все силовые структуры Ирана.

Что известно о крушении, читайте в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)-аккаунте Раиси появилась публикация с просьбой помолиться за него.