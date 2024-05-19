Политолог заявил о панике в офисе Зеленского из-за наступления РФ под Харьковом

В Киеве заявили о панике в офисе Зеленского из-за наступления РФ под Харьковом. Об этом заявил киевский политолог Константин Бондаренко на YouTube-канале «Да, это так».

Политолог также отметил, что главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Сырский заявлял, что «никакого наступления на севере не будет».

«Это нам пытаются задурить голову», — привел Бондаренко слова Сырского.

17 мая глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что бои в городе Волчанске продолжаются, а каждая освобожденная улица является результатом сложных сражений.

До этого Ганчев заявил, что ВС России взяли под контроль более 200 квадратных километров территории Харьковской области. Была частично освобождена северная часть региона. Он отметил, что сейчас идут зачистки в Волчанске. По словам Ганчева, российские войска продвигаются вглубь территории.

Ранее экс-замгоссекретаря США Нуланд назвала Харьков российским городом.