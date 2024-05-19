Власти Одессы сообщили о взрыве

Мэр Одессы Геннадий Труханов в своем Telegram-канале сообщил, что в городе произошел взрыв.

«В городе слышен взрыв. Будьте в безопасных местах», — призвал он.

В момент происшествия в Одессе была объявлена воздушная тревога.

19 мая в глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер заявил о повреждении взрывами административного здания. Также в этот день в Харькове и пригороде произошли взрывы.

17 мая российские войска поразили склад в Одессе из ракетных комплексов «Искандер». По складу было выпущено две ракеты. После попадания по цели произошел мощный взрыв и поднялся столб черного дыма.

До этого глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о необходимости взятия Одессы и Харькова в этом месяце. По мнению политика, РФ нужно «забирать» ближайшие территории, чтобы затем добиться от Зеленского «подписания необходимых бумаг».

Ранее военкор оценил сроки взятия Харькова и Одессы.