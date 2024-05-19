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Умер актер Олег Зимин

Актер Олег Зимин скончался в 64 года

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Московский театр «ПОКОЛЕНИЕ»/VK

Актер Олег Зимин умер в возрасте 64 лет. Об этом сообщили представители Московского Детского Музыкально-Драматического театра «Поколение» на официальном сайте.

Причина смерти неизвестна. Представители театра передали соболезнования и сопереживания родным и близким актера. Прощание с актером пройдет 20 мая в Николо-Архангельском крематории.

Олег Зимин родился 28 мая 1959 года. Он окончил Российскую академию театрального искусства и Российскую академию музыки им. Гнесиных. После выпуска артист начал работать в Ростовском государственном музыкальном театре.

В 2006 году Зимин присоединился к труппе Московского Детского Музыкально-Драматического театра «Поколение». В нем он запомнился зрителям по спектаклям «Гусарская баллада», «Недоросль», «Красная Шапочка», «Садко и Царевна Морская», «Женитьба Бальзаминова», «Как Соловей-разбойник Ивану-солдату помог», «Гусар. История любви».
Коллега Зимина, актер Юрий Красов признался во «ВКонтакте», что у него не укладывается в голове смерть актера.

«Очень тяжело осознавать, что буквально на прошлой неделе играли с Олегом Михайловичем в одном спектакле, после общались в гримерке — ему всегда было о чем рассказать, и делал он это великолепно... а теперь его нет», — рассказал Красов.

Ранее умерла актриса из сериала «Улицы разбитых фонарей».

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