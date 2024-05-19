Уехавший из России Бурковский появился на Каннском кинофестивале

Актер Андрей Бурковский прилетел во Францию, в город Канны. Об этом сообщает Woman.ru.

Бурковский вышел на красную дорожку с командой Кирилла Серебренникова на 77-м Каннском кинофестивале. На мероприятие также прилетела журналистка и телеведущая Ксения Собчак.

Собчак пришла на первый показ фильма Кирилла Серебренникова «Лимонов, баллада об Эдичке», посвященного жизни писателя Эдуарда Лимонова. Она назвала картину лучшей работой Серебренникова.

В декабре 2022 года актер Андрей Бурковский улетел вместе с семьей из России. Артист проживал в США, где развивал себя в актерской среде. В январе 2023 года он принял участие в постановке режиссера Александра Молочникова «Chekhov in the Chelsea». Также в спектакле сыграли российская модель Влада Рослякова и звезда сериала «Сплетница» Сюзанна Шадковски.

В марте 2024-го Андрей Бурковский признался, что получил первую «большую роль» в спектакле в США. Они отметил, что шоу на английском языке дебютировало на американской сцене в феврале 2024 года. При этом ранее Бурковский рассказывал, что сыграл в другом спектакле на Бродвее «Наш класс».

Ранее мать уехавшего в США Бурковского призналась, что актер вернется в Россию.